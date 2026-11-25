Uma operação aérea e terrestre mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Aviação do Exército para retirar o corpo de Carlos Henrique Rolon Rabelo, de 18 anos, após ele sofrer um mal súbito durante uma atividade de reflorestamento no Alto Pantanal. O jovem morreu na região da Serra do Amolar e Serra Negra, onde o acesso é dificultado pelas características do terreno.

O chamado de emergência foi recebido por volta das 11h desta terça-feira (24), após a emissão de um sinal SOS. Diante do isolamento da área e da impossibilidade de acesso por terra com veículos, os bombeiros solicitaram apoio aéreo do Exército, que disponibilizou um helicóptero Cougar, do 3º Batalhão de Aviação do Exército.

Durante o reconhecimento da região, os militares constataram que não havia condições seguras para pousar a aeronave ou realizar o desembarque por rapel próximo à vítima. Por isso, a equipe desembarcou a aproximadamente 800 metros do ponto indicado e seguiu a pé, carregando equipamentos de salvamento.

O trajeto, porém, exigiu ainda mais esforço. Com aclives, declives e terreno irregular, a caminhada ultrapassou um quilômetro. Quando chegaram ao local, os bombeiros avaliaram o jovem e constataram que ele já estava morto.

Mesmo diante da constatação, os militares realizaram os procedimentos necessários para a retirada do corpo, utilizando uma maca especial de salvamento. Pessoas que acompanhavam o rapaz também ajudaram no transporte pelo caminho de difícil acesso.

Após vencerem novamente o percurso, a equipe chegou a uma área aberta, onde foi possível aproximar o helicóptero e içar a maca. A aeronave seguiu então para Corumbá, com pouso no quartel do 17º Batalhão de Fronteira.

Apesar da mobilização e dos esforços das equipes envolvidas, não foi possível salvar a vida do jovem.