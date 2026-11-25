Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que acontece o assassinato do motoentregador Matheus Oliveira Rodrigues, de 24 anos, na noite desta terça-feira, dia 24, na rua Rio Brilhante, no bairro Lagoa Park, em Campo Grande.

Ele trabalhava em dois locais diferentes e no período noturno, atuava em uma lanchonete. No momento do crime, ele havia pegado uma entrega e saía do estabelecimento, quando foi surpreendido pelo atirador.

O suspeito havia parado a motocicleta a alguns metros do local, desceu do veículo e foi correndo em direção a Matheus, que subia na moto. Ele desferiu vários disparos e fugiu na sequência, não sendo localizado até o momento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.