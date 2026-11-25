O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) firmou um contrato no valor de R$ 39.980,00 para a contratação de uma empresa especializada no fornecimento de coffee break. O extrato foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nº 8.545, na edição desta quarta-feira (25).

Conforme o documento, o Contrato nº 05 foi celebrado em 24 de novembro de 2026 entre o IMPCG e a empresa Dois Amores Garden Ltda. O extrato foi assinado pelo presidente do instituto, Marcos Cesar Malaquias Tabosa, e por Ana Carolina Rossi De Morais.

A contratação tem como fundamento legal a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, conforme justificativa apresentada no Processo Administrativo nº 086691/2026-78, devidamente ratificado pela autoridade competente.

O valor de R$ 39.980,00 será custeado com recursos consignados no orçamento do exercício, provenientes da Fonte 77 – Recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A despesa está vinculada ao elemento 33.90.39.41, referente ao fornecimento de alimentação.

O contrato tem vigência de 12 meses, contados a partir da data da assinatura, realizada em 24 de novembro de 2026.

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