O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apura, em várias frentes, possíveis irregularidades em uma licitação de R$ 2,27 milhões da Câmara Municipal de Bonito. Entre os problemas apontados estão indícios de direcionamento, sobrepreço, falta de transparência e restrição à concorrência. O órgão recomendou a suspensão imediata do certame, conforme publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (25).

A licitação prevê a ampliação e adequação do prédio do Legislativo, com instalação de módulos pré-fabricados e aquisição de mobiliário.

Um dos pontos questionados é a atuação da Gameiro Arquitetura Ltda., empresa contratada sem licitação para elaborar os projetos técnicos. Segundo o MP, a empresa extrapolou suas atribuições ao participar da análise das concorrentes, propondo a inabilitação das duas primeiras colocadas, que apresentaram propostas mais vantajosas aos cofres públicos, e permitindo que a terceira regularizasse sua documentação.

Outro questionamento envolve a contratação da mesma empresa por R$ 120 mil para auxiliar na fiscalização da obra durante 12 meses, apesar de o edital prever a conclusão dos trabalhos em apenas 60 dias.

O MP também identificou falta de detalhamento dos custos dos módulos pré-fabricados, orçados em R$ 1,39 milhão, o que dificulta a identificação de eventual sobrepreço.

Além da suspensão da licitação, o Ministério Público recomenda a anulação dos atos de habilitação praticados pela empresa de arquitetura, a rescisão parcial do contrato de fiscalização e a suspensão dos pagamentos referentes a esse serviço.

A presidência da Câmara tem 48 horas, a partir do recebimento da recomendação, para se manifestar. O descumprimento injustificado poderá resultar em ações judiciais. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) também será comunicado.