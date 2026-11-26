O Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, nesta quinta-feira (26), duas operações para investigar suspeitas de corrupção, fraudes em licitações e desvio de recursos públicos nas cidades de Miranda e Caracol.

As ações foram denominadas 'Fraudes S/A', em Miranda, e 'Pacto Ilícito', em Caracol, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, com agentes estando em outras cidades, como Rio Verde, Sidrolândia, Dourados e Campo Grande. Conforme informações preliminares, uma vereadora de Caracol estaria entre os alvos da operação.

Em Miranda, a operação apura possíveis irregularidades tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal. Na administração pública, a investigação envolve suposto desvio de dinheiro por meio de compras fraudulentas de pneus, que seriam destinados formalmente aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Já no Legislativo, são investigadas possíveis fraudes em contratos de assessoria jurídica, fornecimento de bens e prestação de serviços.

Em Caracol, a apuração mira um suposto esquema de corrupção na Câmara de Vereadores. Segundo o Ministério Público, contratos de assessoria jurídica teriam sido utilizados para desviar recursos públicos e viabilizar o pagamento de propina a um agente político. Para ocultar o destino do dinheiro, os investigados teriam recorrido a terceiros, que seriam utilizados para dissimular a movimentação dos valores.

As duas operações investigam possíveis crimes de fraude a licitação, peculato-desvio, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e associação criminosa.