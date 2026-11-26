O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), a Defensoria Pública e o Governo do Estado firmaram um acordo de cooperação para garantir atenção integral às pessoas com transtornos mentais ou deficiência psicossocial que cometeram alguma infração ou crime.

O objetivo é desenvolver, implementar e monitorar ações voltadas à desinstitucionalização dessas pessoas, tanto durante o processo criminal quanto na execução penal. A iniciativa busca articular a atuação dos órgãos de Justiça, segurança pública, saúde e assistência social.

O acordo segue as diretrizes do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário.

Também participam da iniciativa a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e as secretarias estaduais de Saúde e de Assistência Social e dos Direitos Humanos.

O termo de cooperação foi assinado em 16 de novembro e terá vigência de cinco anos, até novembro de 2031, sem custos para o Ministério Público.