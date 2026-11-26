O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) julgou parcialmente procedente a representação contra o deputado estadual, João Henrique Catan e Antônio João Coimbra Jacintho, candidatos a governador e vice-governador, respectivamente, pelo suposto uso da estrutura do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para produção de propaganda eleitoral.

Em outro processo, a Corte manteve multa de R$ 10 mil aplicada ao deputado por divulgação de conteúdo desinformativo. Os resultados constam no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (26).

Na primeira ação, a coligação Fazendo o Futuro Acontecer sustentou que Catan teria utilizado as prerrogativas do mandato de deputado estadual para acessar as dependências do hospital e gravar material de campanha. A Justiça já havia determinado a remoção do conteúdo.

O julgamento foi concluído na terça-feira (24), com voto de desempate do presidente do TRE, desembargador Carlos Eduardo Contar, que acompanhou a relatora, Mariel Cavalin dos Santos, contrariando o parecer do Ministério Público Eleitoral.

No segundo processo, o Tribunal rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração apresentados por Catan contra a multa pela divulgação de um vídeo produzido com inteligência artificial, intitulado “O Voo Kamikaze – Os Intocáveis MS”.

A defesa alegou que o conteúdo tinha caráter satírico e estava amparado pela liberdade de expressão, além de solicitar a redução da multa para R$ 5 mil. Os argumentos foram rejeitados.