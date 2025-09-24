Menu
Ação da Polícia Civil e Militar apreende quase meia tonelada de drogas em Ponta Porã

Foram apreendidos 445,7 kg de maconha e 2,2 kg de skunk, que estavam armazenados em uma residência na Vila Boa Vista

24 setembro 2025 - 18h52Taynara Menezes
Foram encontrados 13 fardos de maconha e pacotes de skunkForam encontrados 13 fardos de maconha e pacotes de skunk   (Foto: PCMS)

Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase meia tonelada de drogas, na manhã desta quarta-feira (24), em Ponta Porã. Foram apreendidos 445,7 kg de maconha e 2,2 kg de skunk, que estavam armazenados em uma residência na Rua Nilo Barem, Vila Boa Vista.

 A ação, realizada pelas equipes da Delegacia Regional de Ponta Porã, 1ª Delegacia e Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), iniciou após denúncias anônimas que indicaram o endereço como ponto estratégico de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Ao chegarem no local, os policiais civis perceberam um forte odor característico de drogas e, ao observarem por um vão no portão, avistaram diversos tabletes de entorpecentes, confirmando as suspeitas.

Com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, as equipes entraram na casa, que estava desabitada, e realizaram uma varredura minuciosa, encontrando 13 fardos de maconha e pacotes de skunk, além de uma balança de precisão.

A operação segue em andamento para identificar e prender os responsáveis pela carga ilícita. 

