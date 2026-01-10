Acidente em trecho pouco iluminado da BR-262 termina em morte em MS

Um acidente registrado na rodovia BR-262 resultou na morte de Solange Feitosa, moradora de Aquidauana, na noite de sexta-feira (9), no trecho em frente ao Restaurante Correntes (Redondo), entre Campo Grande e Aquidauana.

Solange era passageira de um Chevrolet Onix, um dos veículos envolvidos na colisão. Conforme informações preliminares, um Renault Sandero, que seguia no mesmo sentido da rodovia, teria acessado o acostamento para entrar no restaurante. Ao tentar atravessar a pista, o veículo acabou sendo atingido pelo Onix, que vinha logo atrás.

Com a batida, o carro em que Solange estava saiu da pista e parou após atingir uma árvore. O impacto foi forte, e a vítima morreu ainda no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas de ambulância para o hospital de Dois Irmãos do Buriti.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é pouco iluminado, fator que pode ter contribuído para a dinâmica da colisão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego e iniciar os levantamentos técnicos.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A morte de Solange Feitosa causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Aquidauana.

