Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Acidente em trecho pouco iluminado da BR-262 termina em morte em MS

A vítima era moradora de Aquidauana e morreu no local

10 janeiro 2026 - 15h12Sarah Chaves
Foto: Corpo de BombeirosFoto: Corpo de Bombeiros  

Um acidente registrado na rodovia BR-262 resultou na morte de Solange Feitosa, moradora de Aquidauana, na noite de sexta-feira (9), no trecho em frente ao Restaurante Correntes (Redondo), entre Campo Grande e Aquidauana.

Solange era passageira de um Chevrolet Onix, um dos veículos envolvidos na colisão. Conforme informações preliminares, um Renault Sandero, que seguia no mesmo sentido da rodovia, teria acessado o acostamento para entrar no restaurante. Ao tentar atravessar a pista, o veículo acabou sendo atingido pelo Onix, que vinha logo atrás.

Com a batida, o carro em que Solange estava saiu da pista e parou após atingir uma árvore. O impacto foi forte, e a vítima morreu ainda no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas de ambulância para o hospital de Dois Irmãos do Buriti.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é pouco iluminado, fator que pode ter contribuído para a dinâmica da colisão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego e iniciar os levantamentos técnicos.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A morte de Solange Feitosa causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Aquidauana.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/BPMRv
Polícia
Motorista é preso com mais de 200 quilos de drogas em rodovia de MS
Distintivo Polícia Civil de MS - Foto: Ilustrativa
Justiça
Juíza manda demitir policial que atrapalhou o Gaeco em operação contra o tráfico em MS
Foto: PMMS
Polícia
Idosas são trancadas em quarto durante assalto no Jardim Talismã
Foto: Getty Images
Polícia
Pai abandona filhos em carro para comprar cerveja em Campo Grande
Foto: Redes sociais/Taboadomilgrau
Polícia
Homem é morto a tiros em Aparecida do Taboado
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Homem é preso após briga com companheira no Jardim Morenão
Osvaldo Duarte/Dourados News
Polícia
Jovem é atingido no olho por disparo em fazenda de Maracaju
Major Cleyton da Silva Santos/Maicon José Rodrigues
Polícia
Preso por abusos sexuais havia saído da prisão e usava tornozeleira
Ilustrativa
Polícia
Idoso morre após queda em hospital da Capital
Foto: Wap
Polícia
Discussão por causa de cachorro termina com ataque de chave de fenda no Nhanhá

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande