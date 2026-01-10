Acidente mata motociclista de 37 anos em Sidrolândia

Um acidente de trânsito com morte foi registrado na Avenida Dorvalino dos Santos, no cruzamento com a Rua Aroeira, em Sidrolândia. O motociclista Jeferson Alves, de 37 anos, morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito da vítima.

De acordo com o relato do condutor do veículo envolvido, ele seguia pela avenida no sentido saída para Maracaju quando ocorreu a colisão, não sendo possível evitar o impacto.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceram no local para os procedimentos de praxe e controle do trânsito. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Jeferson trabalhava com higienização de estofados e também atuava na animação de eventos.

