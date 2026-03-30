Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte

A pequena Lauren Plácido Rodrigues, de apenas 1 ano e 7 meses, chegou a ser intubada antes de falecer em Campo Grande. Ela teria sido atropelada por um rapaz que empinava uma moto na região do Bairro Nova Lima.
Conforme o registro policial, o acidente acontece na noite de quinta-feira (26). O pai da menor chegou a relatar que estava com ela no colo quando os dois foram atingidos pelo veículo, porém, não chegou a dar mais detalhes sobre o ocorrido e nem sobre o piloto, que seria seu amigo.
Após o acidente, a menor foi socorrida e encaminhada para Santa Casa onde passou por atendimento médico e foi liberada. Porém, voltou a passar mal na noite de sexta-feira (27), com febre alta, palidez, vômitos e sem conseguir comer. Por conta disso, a genitora a encaminhou para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde foi intubada e passou por exames de raio-x constatando uma fratura grave na costela e ferimentos na região da cabeça.
Por conta disso, ela precisou ser transferida para Santa Casa, onde faleceu durante a noite de sábado (28).
A reportagem vem acompanhando o caso, que foi denunciado pelos familiares na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e registrado como praticar homicídio na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Maus-tratos e violência
O JD1 apurou que apesar de alguns testemunhos apontarem a existência de maus-tratos e agressões contra a criança, nenhum registro policial ou denúncia no Conselho Tutelar teria sido registrado contra os genitores e responsáveis de Lauren.
A pequena está sendo velada nesta segunda-feira (30), em uma pax localizada na região central de Campo Grande.