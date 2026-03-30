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PolÃ­cia

BebÃª morre apÃ³s ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande

Suspeito seria amigo do pai da vÃ­tima, que negou repassar informaÃ§Ãµes para o avÃ´

30 marÃ§o 2026 - 11h11Vinicius Costa e Vinicius Santos
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberadaCrianÃ§a chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Menina, de 1 ano e 7 meses, morreu após ser atropelada por um rapaz que empinava moto, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O fato aconteceu na última quinta-feira, dia 26, mas a criança morreu durante o final de semana.

O suspeito seria amigo do pai da vítima, que estava com a criança no colo no momento do acidente. Porém, não há detalhes específicos no registro policial sobre se o pai estaria na moto ou apenas andando com a filha em via pública.

No registro, realizado pelo avô da vítima, ele narra para os policiais que tomou conhecimento após chegar de viagem e a menina foi internada na Santa Casa, mas no mesmo dia, no período noturno, a vítima foi liberada, segundo ele, sem condições de alta médica.

Ocorre que a criança teve piora no quadro de saúde, onde voltou a ser a internada na unidade hospitalar, mas faleceu durante o final de semana. O corpo da criança está no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para saber o que causou a morte da vítima.

Ainda segundo o registro policial, o avô confrontou o pai da criança sobre informações do caso, mas ele teria se negado a passar informações, já que o suspeito de estar empinando a motocicleta, seria amigo do pai da criança.

O JD1 entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes e o espaço segue aberto. A reportagem também apurou que não existe qualquer indicativo de maus-tratos contra a criança.

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