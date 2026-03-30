VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande

Duas adolescentes, ainda não identificadas, foram socorridas em estado grave após bater na lateral de um ônibus de transporte coletivo na frente do Terminal Júlio de Castilho, em Campo Grande. O acidente aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira (30).

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, as vítimas seguiam de bicicleta elétrica para escola quando passaram o sinal o vermelho e acabaram colidindo na lateral do veículo.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo os primeiros socorros e encaminhando as vítimas para unidades de saúde. As menores foram socorridas em estado grave, chegando a ficar desacordadas após a colisão.

Além do socorro, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso.

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