Acidente na BR-262 deixa dois mortos e três feridos graves em Campo Grande

Sarah Chaves e Brenda Assis atualizado em 22/12/2025 às 20h59

Um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (22) na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, deixou duas pessoas mortas e outras três gravemente feridas. A colisão envolveu uma caminhonete e um carro de passeio e ocorreu cerca de 20 quilômetros após a passagem pelo trilho ferroviário.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar, duas vítimas morreram ainda no local e ficaram presas às ferragens. Outras três pessoas sofreram ferimentos graves e receberam atendimento de urgência. A URSA, Unidade de Resgate Avançado do Corpo de Bombeiros, foi acionada na ocorrência.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Mais informações serão apuradas e atualizadas conforme o JD1 Notícias obtiver novos detalhes sobre o caso.

