Polícia

Adolescente de 17 anos morre após ser jogado para fora de carro durante acidente grave em Dourados

Ele estava acompanhado de vários amigos e bebidas alcoolicas foram encontradas dentro do veículo

18 outubro 2025 - 10h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Ligado Na Notícia)

Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, morreu após o carro que ele estava bater em um muro durante a noite desta sexta-feira (17) na Avenida Dom Redovino, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado Na Notícia, a vítima seguia com mais quatros amigos em um Honda Fit, conduzido por Felipe Mateus Araújo Neres, de 18 anos. 

Em determinado momento, o motorista perdeu o controle de direção ao passar por uma rotatória, batendo no meio-fio e atingindo o muro do residencial. Por conta da colisão, o adolescente foi jogado para fora do carro, sendo socorrido com ferimentos graves na cabeça.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e prestaram socorro às vítimas. Henrique foi levado em estado grave para o Hospital da Vida, mas não resistiu e acabou falecendo momentos depois de chegar a unidade de saúde.

A Polícia Militar também foi até o local, encontrando 19 latas de cerveja, um litro de whisky e um litro de energético. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde acabou sendo preso em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e atos de competição.

Durante o interrogatório, Felipe exerceu o direito de permanecer em silêncio e segue preso à disposição da Justiça.

 

