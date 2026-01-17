Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital

Um adolescente foi apreendido e dois adultos presos durante abordagem da Guarda Civil Metropolitana na região do Anhanduizinho, na Avenida Bandeirantes, nesta sexta-feira (16), em frente a uma conveniência conhecida por denúncias de comércio de entorpecentes, em Campo Grande.

Segundo a ocorrência, quatro pessoas estavam reunidas na calçada do estabelecimento quando demonstraram nervosismo e tentaram se dispersar ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista, um dos adultos foi encontrado com porções de cocaína e maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e um celular. Ele confessou que realizava a venda de drogas no local.

Com o adolescente, os policiais localizaram uma porção de cocaína. Ele afirmou ter adquirido a droga minutos antes da abordagem para consumo próprio. Com os outros dois abordados, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante a checagem policial, foi constatado que um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o adolescente e os dois adultos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. O quarto abordado foi liberado no local.

