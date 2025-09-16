Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Adolescente morre ao cair de 13 metros de altura em parque aquático de SP

A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida

16 setembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundoThermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo   (Foto: Divulgação )

Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de 15 anos, morreu nesta segunda-feira (15) após cair de uma altura aproximada de 13 metros em um parque aquático em Olímpia, interior de São Paulo. O incidente ocorreu no Thermas dos Laranjais, um dos maiores e mais visitados parques aquáticos do Brasil.

Segundo o boletim de ocorrência divulgado pelo jornal O Globo, Pedro era natural de Campos do Jordão e estava acompanhado de familiares quando caiu da parte superior de uma torre de acesso a um dos toboáguas do parque.

Testemunhas relataram que o adolescente escorregou na plataforma de acesso e não chegou a descer pelo toboágua Kamikaze, um dos mais altos do local. A equipe de socorro do parque realizou os primeiros atendimentos e conduziu o adolescente à Santa Casa de Olímpia, onde a morte foi confirmada.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e iniciou investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. Em entrevista à TV TEM, o delegado responsável comentou que há suspeita de suicídio, mas ressaltou que as imagens internas do parque serão analisadas pela perícia nesta terça-feira (16), contribuindo para determinar a causa da queda.

Em nota oficial, o Thermas dos Laranjais expressou profundo pesar pelo incidente e afirmou que está prestando toda a assistência necessária à família do adolescente. A direção do parque se colocou à disposição para colaborar integralmente com as autoridades na apuração das causas da queda.

A Prefeitura de Olímpia também se manifestou, oferecendo apoio à família e reforçando seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos visitantes. A cidade, conhecida por sua infraestrutura turística e pelos parques aquáticos Thermas dos Laranjais e Hot Beach, recebe anualmente cerca de 5 milhões de turistas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu
Polícia
Polícia prende homem e impede feminicídio em Bataguassu
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por estuprar uma criança de 12 anos em Corumbá
Ele foi retirado do local sem ferimentos
Polícia
Bombeiros salvam cachorro que foi soterrado em Ribas do Rio Pardo
O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos seguia para o Mato Grosso quando o acidente acontenceu
Polícia
Pecuarista morre em queda de avião no Pantanal de MS, em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Armado com canivete, sargento do Exército é baleado ao atacar PMs na Vila Planalto
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Sem aceitar divórcio, mulher bate no marido com chinelo em Campo Grande
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Mulher briga com adolescente por lugar no ônibus em Campo Grande
Hospital da Vida
Polícia
Mesmo esfaqueado no pulmão, homem recusa atendimento médico em Dourados
Ele foi encontrado após 24h de buscas
Polícia
Campo-grandense que sumiu no Rio Aquidauana durante pesca é encontrado
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Pedestre atropelado por moto morre após uma semana na Santa Casa da Capital

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira