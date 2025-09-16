Adolescente morre ao cair de 13 metros de altura em parque aquático de SP

Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de 15 anos, morreu nesta segunda-feira (15) após cair de uma altura aproximada de 13 metros em um parque aquático em Olímpia, interior de São Paulo. O incidente ocorreu no Thermas dos Laranjais, um dos maiores e mais visitados parques aquáticos do Brasil.

Segundo o boletim de ocorrência divulgado pelo jornal O Globo, Pedro era natural de Campos do Jordão e estava acompanhado de familiares quando caiu da parte superior de uma torre de acesso a um dos toboáguas do parque.

Testemunhas relataram que o adolescente escorregou na plataforma de acesso e não chegou a descer pelo toboágua Kamikaze, um dos mais altos do local. A equipe de socorro do parque realizou os primeiros atendimentos e conduziu o adolescente à Santa Casa de Olímpia, onde a morte foi confirmada.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e iniciou investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. Em entrevista à TV TEM, o delegado responsável comentou que há suspeita de suicídio, mas ressaltou que as imagens internas do parque serão analisadas pela perícia nesta terça-feira (16), contribuindo para determinar a causa da queda.

Em nota oficial, o Thermas dos Laranjais expressou profundo pesar pelo incidente e afirmou que está prestando toda a assistência necessária à família do adolescente. A direção do parque se colocou à disposição para colaborar integralmente com as autoridades na apuração das causas da queda.

A Prefeitura de Olímpia também se manifestou, oferecendo apoio à família e reforçando seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos visitantes. A cidade, conhecida por sua infraestrutura turística e pelos parques aquáticos Thermas dos Laranjais e Hot Beach, recebe anualmente cerca de 5 milhões de turistas.

