AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande

Um homem foi atingido por disparos na tarde deste domingo (30) na região conhecida como “Trilho de Manobra”, nas proximidades do Aterro Sanitário em Campo Grande.
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima participava de atividades na área quando o tiroteio começou, provocando pânico entre as pessoas que estavam no local.
Equipes de socorro e da Polícia Militar já foram acionadas e estão se deslocando para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre os responsáveis pelo disparo.Reportar Erro
