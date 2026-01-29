Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste

Região é próxima da onde adolescente, de 17 anos, também foi assassinado

29 janeiro 2026 - 19h43Luiz Vinicius e Vinicius Santos    atualizado em 29/01/2026 às 19h44
Polícia Militar atendeu a ocorrênciaPolícia Militar atendeu a ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Homem, até o momento não identificado, foi morto a tiros, na rua Araraquara, na noite desta quinta-feira, dia 29, no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Informações recebidas pela reportagem, apontam que a vítima foi atingida por disparos que atingiram a região da cabeça.

A Polícia Militar foi acionada para atender o local, assim como o Corpo de Bombeiros, mas o homem já estava sem sinais vitais. A área foi isolada para as demais autoridades.

O endereço, inclusive, fica próximo da onde o adolescente, de 17 anos, foi morto com golpes de faca e tiros logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A reportagem havia apurado que o suspeito, que seria ex-companheiro da atual namorada da vítima.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prisão aconteceu durante a quarta-feira
Polícia
Homem é preso por arremessar objeto em bebê, agredir enteada e esposa em Dourados
Bombeiros estão procurando jovem
Polícia
VÍDEO: Com cães farejadores, Bombeiros buscam jovem desaparecido no Nova Lima
Foto: FTN Brasil
Polícia
Carro de motorista de aplicativo é achado queimado em estrada
Revólver apreendido pelo GOI
Polícia
Barba, cabelo e arma? Dois são presos por ofertar revólver em barbearia da Capital
Atuação do perito em um simulado de acidente com múltiplas vítimas
Polícia
Polícia Científica orienta população a manter preservação de local de crime em MS
Alyson morreu após receber golpes de faca
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande
Vítima estava conduzindo um carro de uma Pax da cidade
Polícia
Homem é morto a tiros em carro e Ponta Porã registra quarto homicídio em um dia
Foto: PRF
Polícia
Motorista é preso com 100 quilos de maconha em Peugeot na BR-163
Ataque ocorreu na região do Grande Marambaia
Polícia
Dois homens são mortos após ataque de pistoleiros em Ponta Porã
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Choque prende suspeito de matar adolescente em crime brutal no Jardim Centro Oeste

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores