AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste

Luiz Vinicius e Vinicius Santos atualizado em 29/01/2026 às 19h44

Homem, até o momento não identificado, foi morto a tiros, na rua Araraquara, na noite desta quinta-feira, dia 29, no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Informações recebidas pela reportagem, apontam que a vítima foi atingida por disparos que atingiram a região da cabeça.

A Polícia Militar foi acionada para atender o local, assim como o Corpo de Bombeiros, mas o homem já estava sem sinais vitais. A área foi isolada para as demais autoridades.

O endereço, inclusive, fica próximo da onde o adolescente, de 17 anos, foi morto com golpes de faca e tiros logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A reportagem havia apurado que o suspeito, que seria ex-companheiro da atual namorada da vítima.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

