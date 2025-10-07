AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande

Brenda Assis e Vinícius Santos atualizado em 07/10/2025 às 21h45

Homem ainda não identificado morreu ao ser baleado três vezes na cabeça durante a noite desta terça-feira (7), no cruzamento da Rua João Francisco Damaceno com Orlando Daroz, localizado no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, a vítima estava faleceu ainda no local depois dos disparos.

A Polícia Militar está no local neste momento, porém, não repassaram detalhes a respeito dos fatos. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, para fazer os levantamentos iniciais sobre o homicídio.

(*) Mais informações a qualquer momento. A reportagem segue apurando os detalhes do caso.

