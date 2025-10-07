Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande

Ele faleceu antes mesmo da chegada do socorro, que pode apenas constatar o óbito

07 outubro 2025 - 21h41Brenda Assis e Vinícius Santos    atualizado em 07/10/2025 às 21h45
O caso aconteceu na noite de hoje O caso aconteceu na noite de hoje   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem ainda não identificado morreu ao ser baleado três vezes na cabeça durante a noite desta terça-feira (7), no cruzamento da Rua João Francisco Damaceno com Orlando Daroz, localizado no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. 

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, a vítima estava faleceu ainda no local depois dos disparos. 

A Polícia Militar está no local neste momento, porém, não repassaram detalhes a respeito dos fatos. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, para fazer os levantamentos iniciais sobre o homicídio.

(*) Mais informações a qualquer momento. A reportagem segue apurando os detalhes do caso.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Jovem é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Anastácio
 caso gerou revolta entre protetores de animais e moradores da cidade, que pedem justiça
Polícia
Cachorro é submetido à eutanásia após ser vítima de zoofilia em Nova Andradina
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Polícia
Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária
Ele acabou sendo preso em flagrante
Polícia
Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba
Ilustrativa
Polícia
Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista morre carbonizado em acidente grave entre Campo Grande e Sidrolândia
Foto: Divulgação/DOF
Polícia
Caminho da carroça: 17 veículos são apreendidos com contrabando milionário
Ramão em seus últimos momentos em vida entrando na casa do criminoso
Polícia
JD1TV: Jovem demonstrou comportamento frio ao atrair catador de recicláveis no Caiobá

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel