AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande

Um motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente acontecido na Avenida Wilson Paes de Barros, na região da rotatória que liga o Bairro São Conrado ao Nova Campo Grande. A colisão aconteceu na noite deste domingo (16).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a batida envolveu um carro e uma moto, sendo o motociclista a vítima fatal do acidente.

Por conta da colisão, a frente do carro ficou completamente destruída. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levamentos iniciais a respeito do caso.

A reportagem acompanha o caso e voltará em breve com novas informações.

