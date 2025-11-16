Menu
domingo, 16 de novembro de 2025
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande

A vítima teria colidido contra um carro, que ficou completamente destruído

16 novembro 2025 - 20h23Brenda Assis     atualizado em 16/11/2025 às 20h27

Um motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente acontecido na Avenida Wilson Paes de Barros, na região da rotatória que liga o Bairro São Conrado ao Nova Campo Grande. A colisão aconteceu na noite deste domingo (16). 

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a batida envolveu um carro e uma moto, sendo o motociclista a vítima fatal do acidente. 

Por conta da colisão, a frente do carro ficou completamente destruída. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levamentos iniciais a respeito do caso. 

A reportagem acompanha o caso e voltará em breve com novas informações.

