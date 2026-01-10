AGORA: Mulher é espancada, consegue fugir, mas tem casa incendiada pelo marido no Noroeste

Mulher, ainda não identificada, foi espancada durante uma briga com o marido, ainda não identificado, e teve a casa completamente destruída após ele incendiar o imóvel, na noite deste sábado, dia 10, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.
Informações preliminares apontam que a vítima ficou bastante machucada com as agressões e antes de fugir, conseguiu salvar algumas coisas e jogar para a casa da vizinha.
Segundo repassado ao JD1 Notícias, a vítima conseguiu fugir pelo fundo do imóvel, que fica na rua Bartolomeu Mitre e não foi localizada até o momento.
Populares, revoltados com as agressões do suspeito na vítima, tentaram capturá-lo, mas não tiveram êxito. O suspeito também fugiu do local e deu indícios de ir atrás da mulher.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas e atuando no rescaldo do local para que o fogo não retorne futuramente.
A Polícia Militar realiza diligências para tentar localizar o suspeito.
