AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas

Uma ocorrência envolvendo um possível artefato explosivo mobilizou a Polícia Militar (PMMS) na noite desta sexta-feira (17) no bairro Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande. O caso aconteceu em um endereço na rua dos Amigos.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, diante da suspeita, a PM isolou o perímetro e fez averiguações para avaliar a necessidade de acionar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

No entanto, após os levantamentos preliminares, os policiais constataram que não se tratava de uma bomba, mas de uma “arapuca” utilizada para capturar abelhas. A situação, apesar de ter causado preocupação, não ofereceu risco real.

A ocorrência, embora sem perigo, chamou atenção na região e mobilizou as equipes da polícia, gerando um "susto" para moradores e transeuntes que passavam pelo local.

