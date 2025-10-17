Menu
Polícia

AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas

A equipe chegou a isolar o perímetro para análise e avaliar a possibilidade de acionar o BOPE; durante os trabalhos, foi constatado que se tratava de uma espécie de "arapuca"

17 outubro 2025 - 20h09Vinícius Santos     atualizado em 17/10/2025 às 20h24
Local da ocorrência - Local da ocorrência -   (Foto: WhatsApp / JD1)

Uma ocorrência envolvendo um possível artefato explosivo mobilizou a Polícia Militar (PMMS) na noite desta sexta-feira (17) no bairro Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande. O caso aconteceu em um endereço na rua dos Amigos.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, diante da suspeita, a PM isolou o perímetro e fez averiguações para avaliar a necessidade de acionar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

No entanto, após os levantamentos preliminares, os policiais constataram que não se tratava de uma bomba, mas de uma “arapuca” utilizada para capturar abelhas. A situação, apesar de ter causado preocupação, não ofereceu risco real.

A ocorrência, embora sem perigo, chamou atenção na região e mobilizou as equipes da polícia, gerando um "susto" para moradores e transeuntes que passavam pelo local.

