AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul

Desde o final da tarde deste domingo (4), um grave acidente entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande provocou a interdição total da BR-163. A colisão envolveu múltiplos veículos, incluindo um veículo pesado e carros de passeio, e deixou várias pessoas feridas.

De acordo com as informações iniciais, parte das vítimas foi socorrida e encaminhada ao hospital de Nova Alvorada do Sul, enquanto outras precisaram ser trazidas para unidades de saúde em Campo Grande. Há confirmação de uma vítima fatal, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A rodovia permanece totalmente interditada nos dois sentidos, provocando quilômetros de congestionamento. Equipes da Polícia, do socorro e da perícia atuam no local para atendimento às vítimas e apuração das circunstâncias do acidente.

No site da Motiva, concessionária responsável pela BR-163 (antiga CCR), há confirmação oficial da ocorrência, porém, até o momento, não foram repassados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente ou previsão para liberação da pista.

Motoristas que precisarem utilizar a BR-163 devem redobrar a atenção e ter paciência, já que o tráfego segue completamente comprometido e não há previsão de normalização. Veja o vídeo:

(*) Matéria em atualização

