Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul

Uma pessoa morreu, várias foram socorridas e a rodovia enfrenta filas quilométricas

04 janeiro 2026 - 21h40Vinícius Santos
BR registra filas quilométricas - BR registra filas quilométricas -   (Foto: WhatsApp / JD1 )

Desde o final da tarde deste domingo (4), um grave acidente entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande provocou a interdição total da BR-163. A colisão envolveu múltiplos veículos, incluindo um veículo pesado e carros de passeio, e deixou várias pessoas feridas.

De acordo com as informações iniciais, parte das vítimas foi socorrida e encaminhada ao hospital de Nova Alvorada do Sul, enquanto outras precisaram ser trazidas para unidades de saúde em Campo Grande. Há confirmação de uma vítima fatal, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A rodovia permanece totalmente interditada nos dois sentidos, provocando quilômetros de congestionamento. Equipes da Polícia, do socorro e da perícia atuam no local para atendimento às vítimas e apuração das circunstâncias do acidente.

No site da Motiva, concessionária responsável pela BR-163 (antiga CCR), há confirmação oficial da ocorrência, porém, até o momento, não foram repassados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente ou previsão para liberação da pista.

Motoristas que precisarem utilizar a BR-163 devem redobrar a atenção e ter paciência, já que o tráfego segue completamente comprometido e não há previsão de normalização. Veja o vídeo:

(*) Matéria em atualização

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Veículos no acidente -
Polícia
Identificada vítima de acidente com morte na BR-163 em Nova Alvorada do Sul; 11 feridos
Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo de brasileiro é encontrado na fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul
Simulacro apreendido
Polícia
Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Polícia
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Local onde aconteceu o crime
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de facadas em terreno de Sidrolândia
Assalto aconteceu em sorveteria do Tijuca
Polícia
VÍDEO: Após fingir ser cliente, ladrão assalta sorveteria no Tijuca
Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara
Polícia
Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara
Autoridades estiveram no local
Polícia
Cadeirante é encontrado morto em residência em Nova Andradina
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Homem que sofreu acidente e fugiu de hospital paraguaio morre em Dourados

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital