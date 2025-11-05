Menu
Polícia

Alunos tiram nota baixa e tentam envenenar professoras com brigadeiro

O plano só não foi executado porque um quinto aluno descobriu a intenção do grupo e alertou a direção da escola

05 novembro 2025 - 18h24Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Guia na Cozinha)

A Polícia Civil da Bahia apura uma denúncia grave envolvendo quatro alunos do ensino fundamental que teriam planejado envenenar duas professoras de uma escola no bairro São Caetano, em Salvador. A tentativa de crime teria ocorrido na última sexta-feira (31).

Segundo o relato registrado na delegacia, os estudantes, três meninas e um menino, todos de 12 anos, combinaram colocar chumbinho em doces que seriam entregues a uma das docentes e a outra professora da instituição. A motivação, conforme a investigação, seria o medo de serem colocados em recuperação escolar.

O plano só não foi executado porque um quinto aluno descobriu a intenção do grupo e alertou a direção da escola. Confrontados, os quatro estudantes admitiram a armação, mas negaram ter levado o veneno para o colégio.

Em um áudio que circula entre funcionários da rede de ensino, a professora alvo do plano demonstra choque com a situação e pede que colegas redobrem os cuidados:

“Fiquem atentos, em alerta. Não aceitem nada. Infelizmente, estamos vivendo assim.”

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca). A Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) conduz as investigações.

Alunos afastados e acompanhamento psicológico

Os estudantes envolvidos foram afastados temporariamente das aulas presenciais e passaram a realizar atividades em casa. Eles também recebem acompanhamento psicológico.

A Secretaria da Educação da Bahia informou que acompanha o caso, prestando apoio às famílias, aos profissionais e à comunidade escolar, reforçando que a segurança no ambiente de ensino é prioridade.

