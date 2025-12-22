Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Polícia

Ana Castela e Zé Felipe visitam Santuário Nacional de Aparecida e participam de missa

A imagem original da santa fica protegida em um nicho blindado, mas os devotos podem tocar réplicas

22 dezembro 2025 - 19h24Brenda Assis
A visita foi realizada nesta segunda-feiraA visita foi realizada nesta segunda-feira   (Reprodução)

A cantora Ana Castela e o cantor Zé Felipe estiveram no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (22). O casal participou da missa das 10h30 e teve a oportunidade de tocar a réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

O Santuário Nacional é o maior templo católico do Brasil e recebe milhões de fiéis anualmente. A imagem original da santa fica protegida em um nicho blindado, mas os devotos podem tocar réplicas e deixar objetos na Sala das Promessas, espaço destinado a testemunhos de fé.

Durante a visita, Ana Castela e Zé Felipe usaram camisetas pretas estampadas com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao final da celebração, eles subiram ao altar central e receberam a bênção do padre. Em seguida, foram para uma sala reservada, onde puderam tocar a imagem da santa e rezar.

Ana Castela, acompanhada dos pais e da irmã, deixou um chapéu na Sala das Promessas. O objeto, usado pela cantora em seu primeiro grande show, trazia a mensagem: “Obrigada meu Senhor por tudo o que me fizeste. Te amo e Te vivo. Com amor, para Nossa Senhora”.

Católica, Ana Castela já havia declarado publicamente a fé que tem na padroeira, ressaltando a importância da devoção em sua vida. Em entrevista ao portal A12 do Santuário Nacional de Aparecida em 2023, ela afirmou: “Sei que ela me cuida demais, porque esse mundo é difícil. Mas ela sabe da minha verdade”.

Zé Felipe também demonstra sua devoção à santa: recentemente, foi visto usando um colar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e mantém itens religiosos, como bíblia e terços, em seu camarim durante os shows.

Fenômeno do sertanejo, Ana Castela possui 22,6 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 15,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com sucessos como Nosso Quadro, Pipoco, Solteiro Forçado e Ram Tchum. Já Zé Felipe conta com 33,9 milhões de seguidores no Instagram e 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem de 77 anos é preso por estuprar e exibir vídeo sexual a criança
Homem é preso por tentativa de feminicídio em Anaurilândia
Polícia
Homem é preso por tentativa de feminicídio em Anaurilândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idosa morre 20 dias depois de cair e quebrar o fêmur em Campo Grande
Polícia Civil investiga o caso
Polícia
Homem ameaça matar mulher afogada durante briga em fazenda de Rio Verde
As vítimas foram socorridas, mas uma delas não resistiu
Polícia
Idoso que morreu em acidente tinha 81 anos e viajava com o filho em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Grávida é atropelada pelo ex-namorado e socorrida com vários ferimentos pelo corpo
Depac Dourados
Polícia
Idoso é preso por embriaguez ao volante, desacato e tentativa de suborno em Dourados
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Jovem tem cabeça esmagada durante acidente e morre em Coxim
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Casal briga durante jogo do Corinthians x Vasco e mulher é agredida com garrafadas em Dourados

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco