Ana Castela e Zé Felipe visitam Santuário Nacional de Aparecida e participam de missa

A cantora Ana Castela e o cantor Zé Felipe estiveram no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (22). O casal participou da missa das 10h30 e teve a oportunidade de tocar a réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

O Santuário Nacional é o maior templo católico do Brasil e recebe milhões de fiéis anualmente. A imagem original da santa fica protegida em um nicho blindado, mas os devotos podem tocar réplicas e deixar objetos na Sala das Promessas, espaço destinado a testemunhos de fé.

Durante a visita, Ana Castela e Zé Felipe usaram camisetas pretas estampadas com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao final da celebração, eles subiram ao altar central e receberam a bênção do padre. Em seguida, foram para uma sala reservada, onde puderam tocar a imagem da santa e rezar.

Ana Castela, acompanhada dos pais e da irmã, deixou um chapéu na Sala das Promessas. O objeto, usado pela cantora em seu primeiro grande show, trazia a mensagem: “Obrigada meu Senhor por tudo o que me fizeste. Te amo e Te vivo. Com amor, para Nossa Senhora”.

Católica, Ana Castela já havia declarado publicamente a fé que tem na padroeira, ressaltando a importância da devoção em sua vida. Em entrevista ao portal A12 do Santuário Nacional de Aparecida em 2023, ela afirmou: “Sei que ela me cuida demais, porque esse mundo é difícil. Mas ela sabe da minha verdade”.

Zé Felipe também demonstra sua devoção à santa: recentemente, foi visto usando um colar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e mantém itens religiosos, como bíblia e terços, em seu camarim durante os shows.

Fenômeno do sertanejo, Ana Castela possui 22,6 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 15,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com sucessos como Nosso Quadro, Pipoco, Solteiro Forçado e Ram Tchum. Já Zé Felipe conta com 33,9 milhões de seguidores no Instagram e 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também