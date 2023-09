Após sair de retiro, motorista dorme ao volante e bate carro em poste na Fábio Zahran

Motorista, de 24 anos, dormiu ao volante e ao perder a direção do veículo Volkswagen Gol, acertou um poste na calçada da Avenida Fábio Zahran, na lateral da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Ele e o passageiro, também de 24 anos, ficaram feridos com o impacto e foram encaminhados para atendimento médico.

O acidente aconteceu ainda na madrugada de sábado (16). Segundo informações, os dois rapazes voltavam de um retiro e o motorista como não havia dormido, acabou adormecendo durante o trajeto.

Com o impacto, a frente do veículo ficou totalmente destruída. Não há relatos de que as vítimas tenham ficado presas nas ferragens. O motorista foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário e o passageiro, com suspeita de fratura nas duas pernas, foi levado para a Santa Casa.

Soube a reportagem que o veículo possuí seguro e seria retirado do local.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local colhendo detalhes da ocorrência e precisou interditar uma das faixas para evitar possíveis novos acidentes.

