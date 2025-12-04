Bombeiros encontram corpo de campo-grandense que desapareceu no rio Aquidauana

O Corpo de Bombeiros encontrou, no final da manhã desta quinta-feira, dia 4, o corpo do campo-grandense, de 40 anos, que estava desaparecido no rio Aquidauana, em Anastácio. Ele estava sumido nas águas desde a manhã de quarta-feira, dia 3.

Na oportunidade, o homem tentou atravessar o rio a nado enquanto estava na companhia do irmão, de 36 anos, que não conseguiu salvá-lo de primeiro momento e pediu ajuda dos militares.

Os bombeiros conseguiram localizar a vítima por volta das 11h20, após buscas contínuas, seja por terra ou pelas águas do rio Aquidauana.

Segundo o site O Pantaneiro, o irmão da vítima contou que eles são residentes do bairro Los Angeles, em Campo Grande, e estão na região trabalhando em uma carvoaria.

Durante o dia de folga, ambos resolveram curtir a prainha e tomar bebidas alcoólicas. Foi nesse momento que o homem decidiu atravessar o rio a nado e ao se afogar, desapareceu nas águas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Saiba Mais Polícia Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio

Deixe seu Comentário

Leia Também