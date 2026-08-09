Um homem de 21 anos anos foi morto com uma facada na noite deste sábado (8), nas proximidades do cruzamento das ruas 14 de Julho e Maracaju, Centro de Campo Grande.

A vítima foi identificada como Kayke Juliano dos Santos Theotonio. Segundo informações apuradas no local, ele estaria na região do Bar Madonna consumindo quando uma pessoa teria passado pelo local e desferido uma facada contra ele. Cabe ressaltar que o estabelecimento, em contato com JD1, informou que o indivíduo não frequentava e tampouco era cliente do bar.

O autor fugiu logo depois e, até o momento, não foi identificado.

Equipes de socorro chegaram a realizar manobras de reanimação, mas Kayke não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local.

Informações preliminares apontam ainda que o jovem possuía passagem policial por ocorrência registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ele estaria fora da unidade prisional por ter sido beneficiado com saída temporária em razão do Dia dos Pais.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e da Polícia Civil. As circunstâncias e a motivação do homicídio, assim como a identidade do autor, deverão ser investigadas.

*colaborou, Roberta Martins*