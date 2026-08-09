Polícia
Homem com passagem policial é morto a facada durante “saidinha” do Dia dos Pais na Capital
Vítima estava em bar no Centro de Campo Grande quando foi atacada
Um homem de 21 anos anos foi morto com uma facada na noite deste sábado (8), nas proximidades do cruzamento das ruas 14 de Julho e Maracaju, Centro de Campo Grande.
A vítima foi identificada como Kayke Juliano dos Santos Theotonio. Segundo informações apuradas no local, ele estaria na região do Bar Madonna consumindo quando uma pessoa teria passado pelo local e desferido uma facada contra ele. Cabe ressaltar que o estabelecimento, em contato com JD1, informou que o indivíduo não frequentava e tampouco era cliente do bar.
O autor fugiu logo depois e, até o momento, não foi identificado.
Equipes de socorro chegaram a realizar manobras de reanimação, mas Kayke não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local.
Informações preliminares apontam ainda que o jovem possuía passagem policial por ocorrência registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ele estaria fora da unidade prisional por ter sido beneficiado com saída temporária em razão do Dia dos Pais.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e da Polícia Civil. As circunstâncias e a motivação do homicídio, assim como a identidade do autor, deverão ser investigadas.
*colaborou, Roberta Martins*