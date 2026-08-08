Um homem de 56 anos foi encontrado morto neste sábado (8), em um endereço no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Segundo o boletim policial, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáver.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um terreno baldio onde havia um barraco improvisado, aparentemente utilizado como moradia. No interior da construção, sobre uma cama, estava o corpo do homem.

Em uma análise preliminar, não foram constatados sinais aparentes de agressão ou ferimentos que indicassem a ação de terceiros.

Populares que estavam nas proximidades relataram que o homem morava sozinho, seria usuário de bebidas alcoólicas e drogas, não possuía parentes próximos conhecidos e estava residindo no local havia aproximadamente um mês. Informaram ainda que ele costumava morar na região, em barracos instalados em terrenos baldios.

O Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, no local, apenas constatou o óbito, aparentemente decorrente de causa natural.

Próximo ao corpo, foi localizada uma mochila preta contendo diversos documentos pessoais da vítima, entre eles RG, CPF, certidão de nascimento e outros papéis, além de dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência e a adoção dos demais procedimentos cabíveis, bem como a expedição de requisição para a realização de exame necroscópico.

Os documentos pessoais da vítima permaneceram sob responsabilidade da empresa funerária PAX. Os demais objetos localizados, incluindo os dois aparelhos celulares e outros itens não entregues à PAX, foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia da área para as providências cabíveis.

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