Uma onça-parda invadiu uma casa durante a madrugada de quinta-feira (6) e entrou em confronto com o cachorro da família, na região da Serra da Cantareira, Zona Norte de São Paulo. O pitbull ficou gravemente ferido e precisou passar por cirurgia.

A administradora Mirella Ramos contou que havia levantado por volta das 3h para amamentar a filha de três meses quando ouviu um barulho no corredor. O cachorro Ragnar correu até o local e, pouco depois, ela ouviu um rosnado.

O marido foi verificar e encontrou o pitbull brigando com um animal próximo à porta dos fundos. Ao tentar separar os dois, percebeu que era uma onça-parda adulta. Ele fechou a porta e pediu que a mulher permanecesse no quarto com as crianças.

Ragnar conseguiu escapar, mas sofreu ferimentos graves no rosto e teve uma veia próxima ao coração atingida. O animal foi levado para atendimento veterinário e passou por uma cirurgia de emergência.

Câmeras de segurança registraram a onça circulando pelo condomínio horas depois. No dia seguinte, ela voltou a aparecer na escadaria da residência, mas desta vez as portas estavam fechadas.

Segundo Mirella, vizinhos fizeram mais de 20 chamados em busca de providências. A família afirma ter procurado órgãos públicos e teme novos ataques. “Estamos apavorados e queremos que alguma autoridade tome alguma providência”, disse.