Polícia

Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste

Suspeito chegou a relatar a confusão para a esposa antes de fugir usando uma motocicleta

10 novembro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Marcas de sangue ficaram pelo local do crimeMarcas de sangue ficaram pelo local do crime   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Rapaz, de 28 anos, foi esfaqueado pelo menos quatro vezes após ser perseguido em meio a uma confusão por som alto, durante a noite deste domingo, dia 9, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O suspeito, de 56 anos, fugiu do local antes da chegada das autoridades.

O homem, inclusive, teria relatado o fato para a esposa, dizendo que "deu umas facadas nele" e utilizando uma motocicleta, fugiu do local. "Eu vou é vazar", disse para a mulher.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima foi perseguida pelo suspeito na rua onde ambos moravam e seriam vizinhos. A mãe do rapaz conseguiu conter as agressões e prestar socorro ao filho até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Na versão da esposa do suspeito, o marido teria ido até a residência do rapaz pedindo que ele abaixasse o som, mas foi recebido com latas de cervejas arremessadas pelo jovem. Assim, o suspeito teria voltado para o imóvel e pegado uma faca, perseguindo a vítima até atingi-lo.

A vítima apresentava perfurações na região do peito e do abdominal, com suspeita de perfuração no pulmão. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

