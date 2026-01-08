Carreta carregada com drogas é apreendida em ação do FICCO-MS em Três Lagoas

Carreta carregada com drogas foi apreendida durante uma ação do FICCO-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul), em Três Lagoas, nesta semana.

A descoberta aconteceu após a identificação do veículo e o monitoramento do mesmo durante o trajeto pelas rodovias.

Após a abordagem, as equipes localizaram grande quantidade de substância entorpecente ocultada na carreta.

O condutor foi detido no local e encaminhado, juntamente com o veículo e o material apreendido, para a unidade policial competente, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A FICCO/MS é composta por representantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e Polícia Militar, atuando de forma coordenada para desarticular organizações criminosas e fortalecer a segurança pública em Mato Grosso do Sul.

