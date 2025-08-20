Menu
Polícia

Carro fica completamente destruído após motorista atropelar capivara em Anastácio

O veículo ainda pegou fogo às margens da rodovia, causando um incêndio na vegetação

20 agosto 2025 - 18h24Brenda Assis
O caso aconteceu na noite de ontemO caso aconteceu na noite de ontem   (Foto: Reprodução/O Pantaneiro)

Um Jeep Compass ficou completamente destruído após o condutor atropelar uma capivara e pegar fogo BR-419, em Anastácio, durante a noite de ontem (18).

Conforme as informações policiais, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 21h30 para atender um caso de incêndio na rodovia. Ao chegar, encontrou o Compass já completamente tomado pelas chamas, que se espalharam pela vegetação.

Diante da situação, foi feito o combate ao fogo. Apesar do susto, o casal que estava no veículo, sendo o condutor de 35 anos e sua esposa de 39 anos, não tiveram ferimentos pelo corpo.

Para as autoridades, o homem contou que seguia pela rodovia quando atropelou uma capivara e saiu da pista após perder o controle de direção. Posteriormente, eles perceberam o incêndio e conseguiram retirar todos seus pertences do automóvel.

