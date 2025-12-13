Menu
Polícia

Casal destrói quarto durante briga e ainda quebra portão de motel em Campo Grande

Suspeitos ainda saíram sem pagar pelos danos, tampouco pelo consumo de itens

13 dezembro 2025 - 14h55
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Mulher, de 49 anos, proprietária de um motel na região do bairro Universitário, em Campo Grande, procurou a delegacia para denunciar um casal que, além de quebrar o portão do estabelecimento, provocou a maior destruição em um dos quartos na noite desta sexta-feira, dia 12.

A proprietária explicou que houve um consumo de várias bebidas e produtos, totalizando um valor de R$ 740, mas ainda precisará contabilizar os danos ao quarto, como quebra de cortina, telefone e porta.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem e a mulher, suspeitos do quebra-quebra, chegaram por volta das 18h40 no local e durante o começo da noite, houve a briga entre eles.

A mulher tentou cobrar o prejuízo do homem e da mulher, mas ambos saíram em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, e ainda colidiram no portão do motel de forma intencional, quebrando-o.

Ainda conforme o registro policial, a proprietária afirmou que apresentaria as imagens de câmera de segurança que registraram o fato.

O caso foi registrado na delegacia como outras fraudes e dano.

