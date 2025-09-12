Menu
Polícia

Casal é preso com mais de cinco quilos de maconha que venderia por R$ 500

A droga estava em uma mochila e escondida na casa de um dos suspeitos nas Moreninhas

12 setembro 2025 - 08h37Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um casal foi  flagrado na noite desta quinta-feira (11) em Campo Grande, após ser abordado pela Polícia Militar com mais de cinco quilos de maconha, no bairro Costa Verde.

De acordo com o boletim, os dois estavam próximos de uma motocicleta estacionada em local pouco iluminado quando a equipe policial realizou a abordagem. Durante revista, os militares encontraram dentro da mochila que Maria, 20 anos, carregava 13 tabletes de maconha, que totalizaram 5,3 quilos.

Questionado, o Vitor, 26 anos, afirmou que havia sido contratado por um traficante, atualmente preso, para transportar a droga em troca de R$ 500. Ele também revelou que em sua residência havia mais entorpecente. No imóvel, os policiais localizaram outro tablete, com 443 gramas, além de uma balança de precisão.

A mulher disse não saber que a mochila continha drogas, versão confirmada em depoimento, mas acabou sendo detida junto ao companheiro.

Diante do flagrante, o casal foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol), por tráfico, onde permanece preso à disposição da Justiça.

