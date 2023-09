Casal é preso por engano pela PM após ser confundido com bandidos

Os amigos Rafaela da Silva Pereira Lima, de 23 anos, e Gabriel Pereira da Cruz, 24, foram soltos nesta sexta-feira (15) depois de serem confundidos com ladrões, quando passeavam com um cachorro, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu no último domingo (10).

Os amigos comemoravam o novo emprego de Gabriel, que começaria a trabalhar em uma academia de ginástica no dia seguinte. Um churrasco foi organizado na casa de Rafaela. No início da noite, ambos saíram para passear com o cachorro, quando testemunharam uma perseguição policial. Os amigos estavam a cerca de 30 metros de distância da residência da jovem.

Conforme o Metrópoles, testemunhas viram um Chevrolet Ônix subindo a rua na contramão, sendo perseguido pela Polícia Militar, dentro do carro estavam os autores de um assalto cometido nas proximidades.

Um motoqueiro conseguiu desviar do carro dos criminosos, mas colidiu de frente com uma viatura da Força Tática da PM. Ele foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia em uma das pernas.

Na sequência, o carro da polícia bateu contra uma guarita. Aproveitando-se da situação, os bandidos que estavam no Ônix desembarcaram e fugiram correndo. Nenhum policial foi atrás deles.

No entanto, os PMs abordaram Rafaela, que segurava o cachorro Rex no colo, e Gabriel. Os dois amigos foram levados para a delegacia, onde foram presos em flagrante pelo roubo do carro conduzido pelos bandidos após serem reconhecidos pelo motorista do carro roubado como os autores do crime.

Os policiais afirmaram ter encontrado uma arma de brinquedo perto do carro abandonado pelos ladrões, atribuindo a posse dela a Gabriel.

Presos desde domingo, ontem o Renan Magalhães Carvalho, do 47º DP (Capão Redondo), solicitou a revogação da prisão preventiva de Rafaela e Gabriel, nessa quinta-feira (14). Tendo parecer favorável nesta sexta.

Ainda de acordo com o site, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), foram procurados para falar sobre o caso, mas não se posicionaram até o momento.

