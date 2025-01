Choque atira em homem e impede tentativa de feminicídio durante rondas pelo Caiobá

Homem, de 30 anos, conhecido como ‘Bodinho Negão’, foi alvejado ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a manhã desta quinta-feira (9), na região do Portal Caiobá.

Conforme as informações da corporação, as equipes estavam fazendo patrulhamento na área para coibir a pratica de crimes nos bairros. Durante a aproximação, a equipe visualizou uma briga de casal no meio da rua.

No momento em que a mulher tentava se desvencilhar, o autor sacou uma arma de fogo do tipo pistola, apontando-a em sua direção. Diante da iminente agressão, os policiais efetuaram um disparo para atingir o homem.

Mesmo ferido, ele entrou dentro do imóvel e trancou o portão. Apesar disso, os militares arrombaram a barreira para entrar e socorrer o autor, que foi encaminhado para o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e seria levado para o centro cirúrgico.

Não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Várias passagens – ‘Bodinho Negão’ que estava com dois mandados de prisão em aberto e uma medida protetiva, acumulava passagens pela polícia, sendo: 2 estupros, sequestro e cárcere privado, 5 roubos e 1 tentativa, mais de 10 passagens por violência doméstica, tráfico de drogas, ameaça, extorsão, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

