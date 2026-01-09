Menu
sexta, 09 de janeiro de 2026
Financial Lançamento
Polícia

Com iPhones e canetas emagrecedoras contrabandeados, casal é preso em Ponta Porã

Produtos estavam avaliados em R$ 655 mil e foram pegos na MS-164

09 janeiro 2026 - 10h54
Produtos apreendidos valiam R$ 655 milProdutos apreendidos valiam R$ 655 mil   (Divulgação/DOF)

Homem, de 50 anos, e uma mulher, de 41 anos, foram presos em flagrante por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na MS-164, em Ponta Porã, durante a quinta-feira, dia 8, após serem flagrados carregando diversos iPhones e canetas emagrecedoras contrabandeadas.

No veículo Peugeot 207, o casal estava carregando 35 caixas de medicamentos utilizados para emagrecimento, além de 54 aparelhos de telefone celular, e somados, avaliados em R$ 655 mil.

Segundo informado pela corporação, os produtos não possuíam a devida documentação fiscal e o casal não informou o local da aquisição e para onde seriam levados.

Os produtos apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

