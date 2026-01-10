Menu
Condutor sem CNH e embriagado bate em carro estacionado no Tijuca

O acidente ocorreu na Avenida Conde da Boa Vista

10 janeiro 2026 - 08h50Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um motorista sem habilitação colidiu com um carro estacionado e tentou fugir do local na noite de sexta-feira (9), na Avenida Conde da Boa Vista, no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele foi alcançado por populares poucos metros depois e apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor seguia pela avenida quando atingiu a traseira de um Toyota Corolla que estava parado em frente a um imóvel. Após a batida, ele deixou o local, mas foi seguido pelo proprietário do veículo atingido e detido no cruzamento com a Rua Erondes Braga da Costa.

No momento da abordagem policial, o motorista demonstrava nervosismo, forte cheiro de álcool e comportamento alterado. Ele negou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Também foi constatado que ele não possuía carteira de habilitação.

Ainda conforme o registro, o veículo conduzido pelo motorista estava com documentação irregular e foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

