Polícia

Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga

Um empresário foi ameaçado de morte e agredido pelo suspeito

22 outubro 2025 - 18h41Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um empresário do setor de veículos procurou a polícia nesta terça-feira (22) para registrar ocorrência de agressão e ameaças, após uma série de desentendimentos comerciais envolvendo a venda de um caminhão e a negociação de outro veículo, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o empresário relatou que havia deixado um caminhão avaliado em R$ 160 mil sob responsabilidade de um ex-funcionário, por falta de espaço físico na loja. Quando tentou recuperar o veículo para concluir uma venda, o funcionário passou a alegar diversos impedimentos, como viagens e feriados.

Mais tarde, o empresário descobriu que o caminhão havia sido emprestado a um terceiro para o pagamento de dívidas pessoais do funcionário. Para reaver o veículo e cumprir o acordo de venda, ele precisou pagar R$ 47,3 mil ao terceiro envolvido.

O ex-funcionário chegou a reembolsar R$ 10 mil, restando uma dívida de R$ 40 mil. Parte desse valor foi abatida em uma nova negociação envolvendo um veículo Fiat Strada, em que uma transferência de R$ 35 mil foi feita por um terceiro em nome do ex-funcionário.

A situação se agravou quando um homem, identificado como possível financiador da quantia transferida, passou a ameaçar o empresário por telefone e indo até à loja com outros dois homens. Segundo o relato, houve cobrança agressiva pelo valor dando início a vias de fato. O empresário afirma ter sido agredido com socos e chutes e diz ter reagido em legítima defesa.

Ainda conforme o boletim, as ameaças continuaram por mensagens e áudios enviados ao celular do empresário. Ele solicitou providências da polícia e manifestou interesse em representar criminalmente contra os envolvidos.

O caso foi registrado como vias de fato e ameaça, e deve ser apurado pela Polícia Civil.

