A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga ilegal de medicamentos importados e eletrônicos na rodovia MS-134. A ação ocorreu na Base Operacional de Nova Andradina após alerta repassado pela Polícia Rodoviária Federal.

A equipe interceptou um caminhão baú que vinha da fronteira com o Paraguai carregado de produtos ilícitos. Durante a inspeção no compartimento, os agentes encontraram as caixas ocultas sob embalagens vazias de peixe.

Entre os frascos apreendidos estavam dezenas de caixas de Tirzepatida, Retatrutida e outros remédios de uso controlado. A polícia também recolheu celulares de alta tecnologia e tônicos capilares sem regulamentação da Anvisa.

Os dois ocupantes do veículo confessaram que pegaram a mercadoria na fronteira para entregar no Maranhão. A ausência de nota fiscal e autorização sanitária configurou os crimes de contrabando e descaminho.

A dupla recebeu voz de prisão e foi levada com o caminhão para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados. Os medicamentos e eletrônicos foram lacrados para a realização da perícia técnica oficial.