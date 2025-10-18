Menu
Polícia

Corpo avistado boiando no Rio Anhanduí é encontrado nos fundos do Lageado

O homem não portava documentos de identificação e estava em estado avançado de decomposição

18 outubro 2025 - 09h11Brenda Assis     atualizado em 18/10/2025 às 09h11
O achado foi feito na manhã de hojeO achado foi feito na manhã de hoje   (Foto: WhatsApp/JD1)

O corpo do homem, que teria sido avistado boiando nas águas do Rio Anhanduí durante a tarde de sexta-feira (17), foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros durante a manhã deste sábado (18).

Conforme o apurado pela reportagem, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar começaram as buscas ainda na tarde de ontem. Porém, precisaram encerrar as atividades por conta da falta de visibilidade causada pela noite.

Já nas primeiras horas da manhã de hoje, os militares retomaram os serviços, encontrando a vítima em uma ‘curvinha’ do rio, já na altura do Bairro Parque do Lageado, próximo a uma subestação de tratamento de água e esgoto da Capital.

A vítima estava em avançado estado de decomposição, utilizando a calça de um mercado atacadista. Porém, não foram encontrados documentos que ajudassem na identificação.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local que o corpo foi localizado, realizando os levantamentos iniciais a respeito do caso. O corpo do homem será encaminhado para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal), onde passará por exames de necropsia para ser identificado.

