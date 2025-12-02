Menu
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado na divisa de Paranhos com Paraguai

Vítima possuía tatuagem de um dragão no braço e uma aranha na mão; polícia não descarta possível desova no lado brasileiro

02 dezembro 2025 - 12h38Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de ParanhosCaso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos   (Divulgação/PCMS)
Dr Canela

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição na linha internacional, área que divide o município de Paranhos e o Paraguai, no final da tarde desta segunda-feira, dia 1º, na cidade sul-mato-grossense.

A vítima apresentava duas perfurações compatíveis com lesões provocadas por arma de fogo, sendo uma na parte superior da cabeça e outra na região do ouvido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, não foi possível localizar nenhum documento no local, apenas que a vítima tinha tatuagens de um dragão no braço e uma aranha na mão.

A Polícia Civil não descarta a hipótese de que a vítima tenha sido morta no lado paraguaio e sido 'desovada' no lado brasileiro, devido a proximidade com a linha internacional.

O corpo foi recolhido e encaminhado para exames necroscópicos.

O caso foi registrado como homicídio simples.

