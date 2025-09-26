Menu
Polícia

Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para unidades de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos

26 setembro 2025 - 19h41Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Divulgação/PMMS)

Uma mulher, de 36 anos, foi esfaqueada e morta pelo próprio filho, um menino de 9 anos, na noite dessa quinta-feira (25), na Rua Gaspar Leme, em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao endereço para atender a ocorrência e confirmaram que o ataque teria partido da criança. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para unidades de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a família da mulher, a criança estava na casa do padrasto e a vítima teria ido ao endereço buscar o menino.

Ainda segundo a SSP, o menino ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pelo 101° Distrito Policial (Jardim dos Imbuais). Exames periciais foram requisitados no endereço.

