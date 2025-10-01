Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança vê mãe sendo espancada e chama polícia para prender o padrasto em Costa Rica

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados

01 outubro 2025 - 18h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica   (Foto: Gustavo Mendes da Silva/G1)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Homem, de 30 anos, foi preso por agredir a companheira, de 33 anos, durante a noite de terça-feira (30), em uma casa localizada na Rua Lambari, Bairro Jardim Eldorado II, em Costa Rica.

Conforme o registro policial, o filho da vítima acionou a Polícia Militar detalhando que sua mãe estaria sendo agredida pelo padrasto. Diante da situação, os militares foram até o imóvel, onde fizeram contato com as partes.

A mulher então detalhou que o companheiro a agrediu fisicamente com puxões de cabelo, tapas e socos.

Por conta disso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados como lesão corporal e violência doméstica.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande
Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande
Polícia
Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande
O atropelamento aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
JD1TV: Homem tenta matar ex atropelada, mas erra alvo e atinge amiga dela em MS
O caso foi descoberto na manhã de ontem
Polícia
Adolescente se inspiram em ataques na internet e planejam massacre em escola de Dourados
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
A comunidade indígena recebeu a doação com muito entusiasmo
Polícia
Celulares apreendidos são doados para fortalecer educação em escolas indígenas
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Polícia
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Projeto foi aprovado na sessão de hoje
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Polícia
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã
Polícia
Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados