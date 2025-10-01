Criança vê mãe sendo espancada e chama polícia para prender o padrasto em Costa Rica

Homem, de 30 anos, foi preso por agredir a companheira, de 33 anos, durante a noite de terça-feira (30), em uma casa localizada na Rua Lambari, Bairro Jardim Eldorado II, em Costa Rica.
Conforme o registro policial, o filho da vítima acionou a Polícia Militar detalhando que sua mãe estaria sendo agredida pelo padrasto. Diante da situação, os militares foram até o imóvel, onde fizeram contato com as partes.
A mulher então detalhou que o companheiro a agrediu fisicamente com puxões de cabelo, tapas e socos.
Por conta disso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados como lesão corporal e violência doméstica.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande
Polícia
Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem tenta matar ex atropelada, mas erra alvo e atinge amiga dela em MS
Polícia
Adolescente se inspiram em ataques na internet e planejam massacre em escola de Dourados
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
Celulares apreendidos são doados para fortalecer educação em escolas indígenas
Polícia
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Polícia
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Polícia