Curto circuito provoca incêndio e destrói telhado de casa no Nova Lima

Na tarde desta segunda-feira (12), um incêndio atingiu uma residência na Rua Alfredo Borba, no bairro Nova Lima. Segundo informações apuradas no local, o fogo teria começado possivelmente por um curto-circuito.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e utilizaram cerca de 5 mil litros de água para combater as chamas.

Sarjento Pantoja, que atendeu a ocorrência, destacou que a chuva levou os moradores a acreditarem que o fogo se apagaria sozinho, demorando abrir um chamado.

Felizmente, não houve feridos. O fogo destruiu principalmente o telhado da casa, enquanto o interior da residência permaneceu intacto.

