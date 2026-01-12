Curto circuito provoca incêndio e destrói telhado de casa no Nova Lima

Na tarde desta segunda-feira (12), um incêndio atingiu uma residência na Rua Alfredo Borba, no bairro Nova Lima. Segundo informações apuradas no local, o fogo teria começado possivelmente por um curto-circuito.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e utilizaram cerca de 5 mil litros de água para combater as chamas.
Sarjento Pantoja, que atendeu a ocorrência, destacou que a chuva levou os moradores a acreditarem que o fogo se apagaria sozinho, demorando abrir um chamado.
Felizmente, não houve feridos. O fogo destruiu principalmente o telhado da casa, enquanto o interior da residência permaneceu intacto.
