Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Curto circuito provoca incêndio e destrói telhado de casa no Nova Lima

Corpo de Bombeiros utiliza 5 mil litros de água para conter chamas; ninguém ficou ferido

12 janeiro 2026 - 17h52Taynara Menezes    atualizado em 12/01/2026 às 18h21
Telhado foi totalmente destruídoTelhado foi totalmente destruído   (Foto: Vinicius Santos)

Na tarde desta segunda-feira (12), um incêndio atingiu uma residência na Rua Alfredo Borba, no bairro Nova Lima. Segundo informações apuradas no local, o fogo teria começado possivelmente por um curto-circuito.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e utilizaram cerca de 5 mil litros de água para combater as chamas.

Sarjento Pantoja, que atendeu a ocorrência, destacou que a chuva levou os moradores a acreditarem que o fogo se apagaria sozinho, demorando abrir um chamado.

Felizmente, não houve feridos. O fogo destruiu principalmente o telhado da casa, enquanto o interior da residência permaneceu intacto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ameaças foram direcionadas pelo WhatsApp
Polícia
Homem atrasa parcela de dívida e passa a receber ameaças de agiota na Capital
Material apreendido -
Polícia
PM desmantela 'disk drogas' e prende dois homens em Campo Grande
Itens apreendidos - Foto: Polícia Federal
Polícia
PF apreende grande quantidade de contrabando em residência de Mundo Novo
Foto: Ilustrativa / PMMS
Interior
Adolescente é ameaçado de morte pelo pai ao defender a mãe em Nova Alvorada do Sul
Droga apreendida - Foto: Divulgação / DOF/PMMS
Polícia
Mulher é presa com 3,1 kg de haxixe colados ao corpo em Maracaju
Incêndio atinge prédio na Vila Prudente
Polícia
Bebê de dois meses morre em incêndio em prédio ocupado em São Paulo
Ocorrência atendida pela PMMS - Foto: Ilustrativa
Polícia
Mulher é agredida em festa familiar no Itamaracá e precisa de atendimento na Santa Casa
Ação da PRF - Foto: Alvorada Informa
Polícia
PRF prende médica traficando "supermaconha" em Nova Alvorada do Sul
Sede do Gaeco - MPMS
Polícia
Atuação firme do Gaeco/MPMS gera 107 prisões e enfraquece finanças do crime organizado
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga em conveniência termina com homem ferido em Campo Grande

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans