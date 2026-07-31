Um homem de 37 anos, que sobreviveu a um atentado a tiros em Rio Verde de Mato Grosso (MS), na noite de quinta-feira (30), segue hospitalizado em Campo Grande e não corre risco de morte. Os três suspeitos de atacá-lo na cidade foram mortos pela Polícia Militar durante confronto.

A vítima sofreu diversos ferimentos provocados pelos disparos, com perfurações no braço esquerdo, tórax esquerdo, região do flanco direito, testículo, pênis e glúteos esquerdo e direito. Também houve uma lesão de raspão na cabeça.

Após o atendimento inicial, policiais da Capital foram acionados para acompanhar o caso no hospital Santa Casa. Em contato com a equipe policial, o homem, que reside em Rio Verde, relatou que havia ido até a residência da mãe para visitar a filha.

Segundo o relato da vítima, enquanto estava no local, indivíduos ainda não identificados desembarcaram de um veículo e começaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção.

Questionado sobre a dinâmica da ação, o homem informou que não se recordava de maiores detalhes do ataque, devido ao estado em que se encontrava após ser atingido pelos disparos.

Confronto e mortes após atentado

Segundo o site Rio Verde News, os suspeitos do ataque foram identificados como Camilo Carlos, Danilo da Silva, de 20 anos, Antônio Carlos Silva de Paula, de 18 anos, e o adolescente C.A.F.V., de 16 anos. Os três morreram após confronto armado com policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM).

Eles eram apontados pela polícia como suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada minutos antes no bairro Novo Horizonte. Após o crime, equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar de Rio Verde (MS) e da Força Tática do 5º BPM, de Coxim (MS), iniciaram buscas para localizar uma Saveiro.

Durante a ação, policiais militares e a Polícia Civil trocaram informações. Investigadores também analisaram imagens das câmeras de monitoramento do Conselho Municipal de Segurança, que indicaram o trajeto do veículo e a passagem da Saveiro próximo à viatura da Força Tática, às margens da BR-163, em direção à região central da cidade.

Com as informações, a equipe da Força Tática localizou o veículo e iniciou o acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros. Conforme o registro policial, devido ao fluxo de veículos e pedestres, os militares decidiram realizar a abordagem em um ponto considerado mais seguro.

Ao entrar na rua Almirante Tamandaré, o condutor da Saveiro passou a trafegar pela contramão e parou o veículo após não conseguir continuar o trajeto, em frente a uma padaria, no cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho.

Os policiais ordenaram que os ocupantes desembarcassem e mantivessem as mãos em local visível, mas, segundo o boletim de ocorrência, as ordens não foram cumpridas.

Ainda conforme o registro policial, durante a aproximação da equipe, o condutor e o passageiro do banco dianteiro passaram a apontar armas de fogo na direção dos policiais. O ocupante do banco traseiro permaneceu no veículo e também não teria obedecido às determinações de desembarque.

Diante da situação, os policiais afirmam que deram novas ordens para que os suspeitos soltassem as armas, mas, segundo a corporação, a determinação continuou sendo ignorada. Conforme o relato policial, foi realizado o emprego de arma de fogo para conter a ameaça.

Após os disparos, a equipe realizou a aproximação com apoio de escudo balístico e encontrou um revólver junto aos pés do condutor e uma pistola próxima ao passageiro do banco dianteiro.

Camilo Carlos e Antônio Carlos Silva morreram no local. O adolescente C.A.F.V. ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionada pelos próprios policiais militares, mas morreu após dar entrada no hospital.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil. Durante a perícia, além das armas, foram apreendidos três aparelhos celulares danificados no interior do veículo e documentos pessoais que permitiram a identificação dos ocupantes.

A VW/Saveiro, com placas de Rio Verde (GO), foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde (MS). A motivação do atentado e as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

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