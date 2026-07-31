Campo Grande vai sediar pela primeira vez o Mesa ao Vivo Mato Grosso do Sul, maior evento gastronômico do Brasil. A atração ocorre de 13 a 15 de agosto com a presença de mais de 30 chefs aclamados no cenário nacional.

O encontro tem o objetivo de exaltar a culinária sul-mato-grossense como patrimônio nacional por meio de aulas e jantares. A programação reunirá nomes como Rodrigo Oliveira, Jefferson Rueda e o regional Sylvio Trujillo.

Representante da cozinha de Bonito, o chef Sylvio Trujillo apresentará o tradicional sashimi do piloteiro durante a aula. A receita é inspirada nos costumes dos pescadores que navegam pelas águas da Bacia do Rio Paraguai.

O festival destaca a biodiversidade e o encontro cultural das fronteiras que marcam a identidade dos pratos do Estado. As apresentações vão explorar ingredientes locais combinados com técnicas modernas de alta gastronomia.

O evento é promovido pela revista Prazeres da Mesa e busca posicionar o Estado na rota da gastronomia de experiência. As atividades são abertas a profissionais da área, entusiastas e amantes da boa culinária regional.