Polícia

DEFRON incinera 14,5 toneladas de drogas em Dourados

Total de entorpecentes destruídos em 2025 chega a 162,4 toneladas com a nona incineração do ano

07 dezembro 2025 - 10h10Taynara Menezes
A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou na sexta-feira (5) a incineração de 14,5 toneladas de drogas em Dourados, durante mais uma etapa da Operação CODESUL.

A destruição do material ilícito começou às 7h, no Distrito Industrial do município.

Foram incineradas maconha, cocaína, pasta-base, haxixe, skunk, crack, LSD e ecstasy, todas apreendidas em ações da Polícia Civil na região de fronteira.

Com esta ação, o volume total de entorpecentes destruídos pela DEFRON em 2025 atingiu 162,4 toneladas, resultado da intensificação das operações e apreensões ao longo do ano.

A delegacia mantém canal de denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982, disponível 24 horas.

